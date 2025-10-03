Лил шокира Рома, вратар спаси три пъти от дузпата

Лил победи Рома като гост с 1:0 в куриозен мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа.

Харалдсон вкара победния гол за Лил в 6-ата минута, но двубоят ще се запомни с това, че вратарят на французите Берк Йозер спаси три дузпи само за 3 минути в края на мача. Той хвана първо удар от бялата точка на Довбик, но бе пристъпил голлинията. Украинецът отново стреля, но турският страж пак хвана изпълнението му. Обаче отново бе пристъпил голлинията и се стигна до второ пребиване на дузпата, като този път Йозер хвана шут на Суле.

Всички резултати и голмайстори:

Болоня - Фрайбург 1:1

1:0 Рикардо Орсолини 30`, 1:1 Чуквубуке Адаму (д) 57`

Бран - Утрехт 1:0

1:0 Север Магнусон 41`

ЛУДОГОРЕЦ - Бетис 0:2

0:1 Джовани Ло Селсо 32`, 0:2 Франскиско Сон (автогол) 53`

Панатинайкос - Г.А.Ийгълс 1:2

1:0 Карол Швидерски 55`, 1:1 Милан Смит 75`, Милан Смит 1:2 82`

Пилзен - Малмьо 3:0

1:0 Матей Видра 34`, 2:0 Рафиу Дуросинми 44`, 3:0 Карел Спачил 53`

Рома - Лил 0:1

0:1 Хакон Арнар 6`

Селтик - Брага 0:2

0:1 Рикардо Орта 21`, 0:2 Габри Мартинес 85`

Фенербахче - Ница 2:1

1:0 Керем Актюроглу 3`, 2:0 Керем Актюркоглу 26`, 2:1 Оморуи Карлос (д) 37`

ФКСБ - Йънг Бойс 0:2

0:1 Жоел Монтейро 13`, 0:2 Жоел Монтейро 36`

Базел - Щутгарт 2:0

1:0 Албиан Айети 3`, 2:0 Мориц Брошински 84`

Генк - Ференцварош 0:1

0:1 Барнабаш Варга 44`

Лион - Залцбург 2:0

1:0 Мартин Сатриано 11`, 2:0 Рубен Клуйверт 57`

Макаби Тел Авив - Динамо Загреб 1:3

1:0 Саид Абу Фархи 14`, 1:1 Матео Лисица 16`, 1:2 Деян Любичич 19`, 1:3 Деян Любичич 72`

Нотингам - Мидтиланд 2:3

0:1 Усман Диао 18` 1:1 Дан Ндой 22`, 1:2 Мадс Бек 24`, 1:3 Валдемар Бискоу 88`, 2:3 Морган Гибс-Уайт (д) 90+3`

Порто - Цървена звезда 2:1

1:0 Уилям Гомеш (д) 9`, 1:1 Василие Костов 33`, 2:1 Родриго Мора 90`

Селта Виго - ПАОК 3:1

0:1 Йоргос Якумакис 37`, 1:1 Яго Аспас 45+2`, 2:1 Борха Иглесиас 53`, 3:1 Вилиот Сведберг 71`

Фейенорд - Астън Вила 0:2

0:1 Емилиано Буендия 61`, 0:2 Джон МакГин 79`

Щурм Грац - Рейнджърс 2:1

1:0 Томи Хорват 7`, 2:0 Отар Китеишвили 35`, 2:1 Джейди Гасама 49`