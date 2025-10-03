Волейболистът Руси Желев: Еуфорията е голяма, радостта на народа е по-ценна от медал

Препълнена зала в Стара Загора посрещна световния вицешампион по волейбол Руси Желев. Срещата беше организирана от ръководството на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" и с подкрепата на Община Стара Загора.

Зам.-кметът арх. Мартин Паскалев предаде поздравленията от кмета Живко Тодоров по повод големия успех и завоюваното второ място. Той поздрави Желев и националния отбор, като подчерта, че постижението "ще остане в паметта ни завинаги".

"Еуфорията беше огромна още с пристигането. Никой от отбора не очакваше, не вярваше, че ще отидем на състезание и толкова много хора ще ни се радват. Медалът не може да бъде толкова ценен, колкото радостта в народа", каза волейболистът пред Bulgaria ON AIR.

Желев е сред младите надежди на българския волейбол

Желев започва в родния си град Стара Загора и школата на "Берое 2016", където бързо се утвърждава като титуляр. През 2025 г. подписва договор с италианския клуб Macerata.

Пред учениците младият мъж разказа за подкрепата на семейството си, особено на баща си, който го е възпитал като патриот и го е водил на спортни събития.

"Още от първия мач знаех, че искам да се занимавам с волейбол", припомни детството си Желев.

"Благодаря на всички за огромната подкрепа и за начина, по който хората приеха успеха на отбора. За мен успехът не е среброто, а начинът, по който бяхме посрещнати и как държавата се обедини", каза Руси.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.