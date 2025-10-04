Манчестър Юнайтед удари Съндърланд

Манчестър Юнайтед удари с 2:0 Съндърланд в среща от 7-ия кръг на Висшата лига на Англия. Момчетата на Рубен Аморим не изиграха блестящ мач, но заслужено и очаквано стигнаха до победата.

Успехът за „червените дяволи“ донесоха Мейсън Маунт и Бенямин Шешко. Първият откри резултата още в 8-ата минута. Звездното лятно попълнение на тима пък узакони победата с попадение в 31-ата минута.

Така Ман Юнайтед се изкачи до 8-ото място с актив от 10 точки. В този мач за първи път „червените дяволи“ запазиха вратата си суха. Съндърланд е 6-ти с 11 пункта.

Срещата започна отлично за домакините. Още в 8-ата минута обаче Маунт откри резултата. Той овладя великолепно топката и с хубав удар преодоля вратаря на „черните котки“.

Гостите опитваха да пресират високо, но “червените дяволи” се справяха и имаха известен контрол. В 21-ата минута Диало напредна отдясно, влезе навътре и отправи хубав удар, но вратарят Рьофс направи отлично спасяване. Стражът на гостите отрази и удар на Мбемо 120 секунди по-късно.

Натискът на Ман Юнайтед даде резултат и в 31-ата минута се стигна до удвояване на преднината. След дълъг тъч защитата на Съндърланд пропусна топката, тя стигна до Шешко и той я прати в мрежата без проблеми – 2:0.

В самия край на полувремето имаше две ситуации в наказателното поле на домакините. Първо Шешко вдигна високо крака си в единоборство с Хюм, който падна на тревата. Последва дълго прекъсване и съдията сякаш се обърка. Той изглежда ситуацията на монитор и прецени, че това не е дузпа. След подновяването на играта последва центриране от ъглов удар и Балърд бе оставен непокрит, но стреля неточно.

След антракта над стадиона грейна слънцето. Гостите пробваха да се върнат в мача, но така и не намираха път към мрежата.

В 57-ата минута едно дълго подаване към Траоре се превърна в проблем за домакините. Бруно Фернандеш пропусна топката, нападателят стигна до нея, а Ламенс излезе неразчетено и се сблъска с Фернандеш. Съдията показа жълт картон на Траоре за симулация, но на повторенията се видя, че вратарят се удря в него, а освен това Бруно Фернандеш закача крака му и това е причина за падането.

До края гостите нямаха сили поне за почетен гол. Играчите на Ман Юнайтед пък пропуснаха шансове да направят победата си по- изразителна.