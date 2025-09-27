"Манчестър Сити" срази "Бърнли" в 6-ия кръг на Висшата лига

С 4 гола след почивката, Манчестър Сити срази Бърнли с 5:1 в 6-ия кръг на Висшата лига, за да запише категорична победа, която обаче не дойде лесно. Резултатът бе равен на полувремето, но след това класата на Небесносините си каза думата и те стигнаха до очаквания триумф, като дори в края Ерлинг Холанд вкара два пъти, а и два автогола също им помогнаха, пише gol.bg.

Така Сити събира 10 точки, докато Виненочервените остават с 4 и ще бъдат разочаровани от многото получени попадения.

За домакините липсваше Родри, който бе заменен от Нико Гонсалес. Матеус Нунеш и Савиньо също стартираха.

Небесносините взеха инициативата очаквано още от началото, но без да стигнат до нещо особено. Претенции за дузпа за игра с ръка не бяха уважени, преди в 12-ата минута все пак да поведат.

Холанд намери Доку, който се измъкна между двама съперници и стреля. Дубравка спаси, но топката се оказа в краката на Фодън, който бе на път да се разпише, когато бе изпреварен от Максим Естев, който отклони в собствената си врата.

Предимството на Сити се запази в следващите минути, но пък новакът бе добре подреден и организиран, като не допускаше кой знае какви положения пред вратата си.

Така се стигна до 38-ата минута, когато хората на Пеп Гуардиола бяха шокирани. Хартман подаде отляво в наказателното поле, Джейдън Санчо успя да стреля, а след рикошет в Диаш Донарума нямаше какво да направи. Гол от нищото, но на почивката резултатът бе равен.

Бърнли започна дори по-добре след паузата като първо удар на Фостър бе отклонен в корнер, а след това опит на Хартман бе спасен от Донарума. Гостите поискаха и дузпа за игра с ръка на О’Райли, но такава нямаше.

И това се оказа важно, защото в 61-ата минута домакините вкараха. Фодън намери Гвардиол, който отклони за Холанд, а той свали за Матеус Нунеш, който реализира.

Това успокои Сити и скоро след това интригата приключи. Естев отново бе на грешното място, за да отклони за втори път топката в собствената си врата.

Изглеждаше, че това ще бъде всичко, но в последните минути дойде времето на Ерлинг Холанд. Той първо пропусна, но в 90-ата минута Доку го намери на далечната греда, а в 93-ата наказа грешка в защитата на опонента, за да оформи крайния резултат.