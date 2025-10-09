С шепот на пари: Виляреал и Барселона ще играят мач от Ла Лига в Маями

Домакинският мач на Виляреал срещу Барселона от испанското първенство по футбол ще бъде проведен на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида, на 20 декември, обяви президентът на местната футболна лига Хавиер Тебас.

Това ще бъде първият двубой от европейско първенство, който ще се играе извън границите на конкретната държава.

Ходът на ЛаЛига, свързан изцяло с маркетинг и реклама, бе одобрен от Европейската футболна асоциация (УЕФА) по-рано през седмицата. Тебас просто потвърди локацията на двубоя, който е от 17-ия кръг на първенството.

"Това е просто един мач от 380 през сезона. ЛаЛига има привърженици по цял свят и те също заслужават да видят отборите, които подкрепят страстно. Те също искат да се докоснат до тях и да ги видят на живо поне веднъж", заяви Тебас, цитиран от агенция Ройтерс.

ЛаЛига вече започна регистрацията за продажба на билети, които ще бъдат достъпни публично от 22 октомври. Стадион "Хард Рок", дом на Маями Долфинс от Националната футболна лига (НФЛ) и Маями Хърикейнс от колежанската система, е с капацитет 65 хиляди седящи места. (БТА)