Барселона обърна Атлетико и е с четири точки пред Реал

Барселона победи Атлетико Мадрид с 3:1 на „Спотифай Камп Ноу“ в много зрелищен мач от изтегления 19-и кръг на Ла Лига. Каталунците с успеха си дръпнаха с 4 точки на Реал, но в самия двубой трябваше да обръщат резултата, след като Алехандро Баена откри за „дюшекчиите“ в 19-ата минута.

Рафиня изравни в 26-ата, но Роберт Левандовски пропусна дузпа в 36-ата минута, пращайки топката над вратата.

След почивката атаките и към двете врати се редяха една след друга, но домакините бяха по-хладнокръвни и стигнаха до пълния обрат чрез Дани Олмо в 65-ата минута. Испанецът обаче се контузи при попадението, а с травма терена напусна и Педри.

Последва натиск на мадридчани, а с пропуски се отчетоха Тиаго Алмада и Антоан Гризман. В последната шеста минута от добавеното време влезлият от пейката Феран Торес реши всичко с трето попадение.