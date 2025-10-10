Киселова към Карлос Насар: Изпълни сърцата ни с гордост

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар със спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

“Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост”, се посочва в поздравителния адрес на Киселова.

Председателят на парламента с вълнение е проследила представянето на Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. “Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването”, подчертава Киселова.

“Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие”, отбелязва председателят на парламента.

“Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас!“, пожела Киселова на световния шампион.