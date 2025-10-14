Косово победи Швеция, Исландия взе точка на Франция

Франция завърши 2:2 като гост на Исландия мач от четвъртия кръг на група "Д" на европейските квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Световните вицешампиони от Франция играха без своя капитан Килиан Мбапе, който е контузен.

Домакините откриха резултата в края на първото полувреме, когато точен беше Виктор Палсон. В рамките на пет минути между 63-ата и 68-ата минута на втората част "петлите" стигнаха до пълен обрат. Първо се разписа Кристофър Нкунку, след което Жан-Филип Матета направи 2:1. Кристиан Хлинсон в 70-ата минута обаче изравни за Исландия, който е на трето място в класирането с 4 точки.

Лидер е Франция с 10 точки, пред тима на Украйна със 7, който тази вечер спечели с 2:1 срещу Азербайджан.

В група "А" Германия записа трети успех след 1:0 като гост на Северна Ирландия. Единственото попадение в Белфаст вкара Ник Волтемаде в 31-ата минута с първия си гол за националния отбор. В 14-ата минута попадение на домакините беше отменено заради засада.

Германия и Словакия водят в класирането с по 9 точки, пред Северна Ирландия с 6 и Люксембург без спечелена точка. Словакия победи Люксембург с 2:0.

Швейцария направи 0:0 като гост на Словения в група "Б", а Косово се наложи при визитата си над Швеция с 1:0. Фисник Аслани реализира единственото попадение в 32-ата минута.

Швейцарците са начело в подреждането с 10 точки, пред Косово със 7, Словения с 3 и Швеция с 1.

Белгия надделя над домакините от Уелс с 4:2, а Република Северна Македония и Казахстан завършиха 0:0 в група "J". Джо Родън откри в осмата минута, а Кевин де Бройне изравни от дузпа в 18-ата за белгийците. Томас Мюние даде преднина на гостите в 24-ата минута, а Де Бройне вкара в 76-ата минута от нов наказателен удар. Нейтън Бродхед намали в 89-ата минута, а Леандро Тросар фиксира крайното 4:2 в 90-ата.

Белгия е лидер в групата с 14 точки, изпреварвайки с една Република Северна Македония. Уелс е трети с 10, пред Казахстан със 7 и Лихтенщайн без спечелена точка.