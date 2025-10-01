Радев към волейболните герои: Постигнахте много повече от триумф

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието се проведе в Гербовата зала на “Дондуков“ 2.

Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините. Събитието започна с любопитен случай, тъй като цялата делегация се наложи да изчака пред Президентството закъснелия Алекс Грозданов.

Треньорът на вицешампионите Джанлоренцо Бенджини беше награден пръв, а след него и треньорският щаб.

Сред играчите първи беше награден Симеон Николов, който се превърна в сензацията на отбора.

Специален плакет получи и легендарният състезател и настоящ президент на родната федерация по волейбол – Любослав Ганев.

“От няколко дни България е в плен на еуфория и причината за гостите на президентската институция. Всички изживяхме победоносния ви път към върха на волейбола. Донесохте ни велика обединяваща емоция, припомнила ни славното Американско лято. Няма да се обръщам към вас с момчета. Днес вие сте достойни български мъже”, каза Радев в словото си към националите.

Президентът припомни, че преди две години е определил момчетата като “лъч надежда за българския спорт”.

"Това, което постигнахте, е нещо много повече от спортен триумф. Вие не само се борихте за всяка топка и постигахте победа след победа. С всяка извоювана точка вие извайвахте образа на една нова България пред очите ни. България, в която успяваш не с тарикатлък, схеми и послушание, а с труд, воля, интелект и отговорност. С воля, талант и характер, вложени в общото дело. Вие давате на обезверените вяра в нашата сила и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава и да видим, че е израснало едно силно и способно поколение”, каза още Радев.

“Поколение, което няма да се премери, че България ще живее в сянката на съмненията, а ще я води уверено към успеха. Успехът ви е грандиозен, но вече усещате, че с него идва голямата отговорност. Най-вече с факта, че погледите на хиляди български деца са вперени с вас. Те искат да растат като вас и да бъдат достойни като вас. Вярвам, че няма да предадете техните мечти. Искам да изразя своята дълбока признателност към ръководството на федерацията и треньорите за безрезервната подкрепа към нашите таланти. И най-вече за това, че успяхте да ги сплотите в един здрав и победоносен отбор”, бяха думите на Радев към момчетата.

“Специални благодарности и към родителите и близките за това, че в едни трудни времена успяхте да възпитате достойни българи. Достойни синове. Скъпи победители, от името на всички българи ви благодаря. За усилията, достойнството и победите. За вярата, че сме народ, способен да се обедини и да лети високо. Искрено ви желая здраве и нови върхове“, завърши емоционално президента.

“Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме и възможността, че можем да защитаваме честта на нашата държава. Горди сме, че носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин“, сподели капитанът Алекс Грозданов.

“За мен е изключителна чест да чуя тези думи от президента и да бъда тук. Бих искал да благодаря за подкрепата, която получихме. Благодаря и на състезателите, че дадоха всичко от себе си. След това посрещане, което получихме от много хора, които нямат пряка връзка със спорта… Те ни дадоха много повече от това, което ние направихме. Всичко това ще помним цял живот“, бяха думите на Бенджини към Радев.