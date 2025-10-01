IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Волейболистите ни ще бъдат удостоени с почетни плакети от президента Радев

Ще бъдат отличени и треньорският щаб и Българската федерация по волейбол

01.10.2025 | 08:14 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще е в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като отстъпи на финала пред Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София, припомня БТА. 

