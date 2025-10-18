IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

„Арсенал” струдна победа над "Фулъм"

В 80-ата минута Гьокереш пропусна отличен шанс

18.10.2025 | 21:49 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

„Арсенал” победи „Фулъм” с минималното 1:0 като гост в двубой от 8-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Крейвън Котидж“. Единственото попадение в срещата бе дело на Леандро Тросар в 58-ата минута, след отлично пласиране при изпълнение на корнер.

След почивката „артилеристите“ взеха инициативата и стигнаха до попадение в 59-ата минута чрез Тросар. Малко по-късно, в 69-ата минута, съдията Антъни Тейлър първоначално посочи бялата точка за нарушение срещу Букайо Сака, но след намеса на VAR отмени решението си.

Свързани статии

В 80-ата минута Гьокереш пропусна отличен шанс да удвои аванса на Арсенал, стреляйки над вратата при излизане сам срещу Лено. В добавеното време германският вратар на Фулъм направи блестящо двойно спасяване, отразявайки удари на Гьокереш и Мартинели, с което запази интригата до последния сигнал.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Фулъм Арсенал футбол спорт
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem