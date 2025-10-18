„Арсенал” струдна победа над "Фулъм"

„Арсенал” победи „Фулъм” с минималното 1:0 като гост в двубой от 8-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Крейвън Котидж“. Единственото попадение в срещата бе дело на Леандро Тросар в 58-ата минута, след отлично пласиране при изпълнение на корнер.

След почивката „артилеристите“ взеха инициативата и стигнаха до попадение в 59-ата минута чрез Тросар. Малко по-късно, в 69-ата минута, съдията Антъни Тейлър първоначално посочи бялата точка за нарушение срещу Букайо Сака, но след намеса на VAR отмени решението си.

Свързани статии Фулъм нокаутира Ливърпул с три гола за 17 минути

В 80-ата минута Гьокереш пропусна отличен шанс да удвои аванса на Арсенал, стреляйки над вратата при излизане сам срещу Лено. В добавеното време германският вратар на Фулъм направи блестящо двойно спасяване, отразявайки удари на Гьокереш и Мартинели, с което запази интригата до последния сигнал.