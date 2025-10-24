IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Алекс Николов в Италия: Реализатор номер 1 и Нападател номер 1

Алекс изпревари Фере Регерс и Влад Давискиба

24.10.2025 | 20:57 ч. 3
БГНЕС

Българският национал по волейбол Александър Николов стана Реализатор №1 и Нападател №1 на първия кръг в италианската Суперлига.

Българинът и съотборниците му от Кучине Лубе Чивитанова се наложиха у дома над Юаса Батери Гротадзолина, където има други двама национали в лицето на Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 гейма в мач от откриващия кръг на първенството.

Николов изигра силен мач за победителите и се отчете с 30 точки, нанизвайки четири аса. Това логично доведе и до избиранието му за Най-полезен играч на двубоя.

Алекс изпревари Фере Регерс (Алианц Милано) и Влад Давискиба (Модена Волей), които реализираха съответно 28 и 26 пункта за своите отбори на старта.

Освен това родният волейболист стана и Нападател №1 на кръга, след като записа 25 точки от успешни атаки. | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

волейбол Алекс Николов Италия
