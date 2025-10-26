Българските туроператори масово анулират пътувания до Русия, след като на 23 октомври Европейският съюз прие своя 19-и пакет от санкции, който забранява на европейски туристически агенции да организират или рекламират туристически услуги до Руската федерация. Новината съобщават от специализирания сайт TravelNews, позовавайки се на данни от Министерството на туризма, като информацията се потвърждава и от руската информационна агенция ТАСС.

Новите ограничения влязоха в сила незабавно, без гратисен период, а нарушителите са заплашени с глоби до 1 млн. лв. (511 292 евро) и дори затвор.

„Туроператорите започнаха да отменят екскурзии до Русия, защото няма никакъв срок за адаптация. Санкциите обхващат както групови, така и индивидуални пътувания, а също така забраняват рекламата на подобни услуги и на водачи на групи да обслужват руски туристи “, обясни Павлина Илиева, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти „Съюз Бъдеще за туризма“.

Галин Георгиев, управител на туроператора „Солвекс“ и член на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), обяви, че вече е отменил всички планирани пътувания до Русия. Фирмата му е организирала над 20 групи за 2025 г. и още шест за 2026 г., като дори били резервирани полети с Turkish Airlines. „Няма да позволим санкциите да сринат бизнеса ни. Има достатъчно други дестинации, с които работим“, заяви Георгиев.

Спазването на санкциите ще се следи от няколко институции – Националната агенция за приходите, ДАНС, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция и Министерството на външните работи.

Умишленото заобикаляне на санкциите може да доведе до затвор от 5 до 10 години за управители или отговорни лица. Сред допълнителните мерки са отнемане на лицензи, замразяване на активи, блокиране на банкови сметки, както и проверки за пране на пари и финансиране на тероризъм. Банки ще могат да прекратяват отношения с подозрителни фирми, което ще им отреже достъп до кредити и платежни системи.

Въпреки това, Илиева предупреждава, че някои оператори възнамеряват да продължат да работят „на тъмно“, плащайки в брой в Русия, убедени, че „няма кой да ги хване“. Тя обаче ги предупреждава, че подобни действия ги излагат на сериозен риск от санкции.

Туристическата забрана е част от по-обширния пакет от санкции на ЕС, насочен срещу руските енергийни, финансови и криптосектори. С нея броят на руските кораби от т.нар. „сенчест флот“, включени в санкционния списък, достига 557. Целта, според европейските власти, е да се намалят приходите на Русия и да се ограничи несъщественото пътуване на европейци към страната, където рискът от произволни задържания на граждани на ЕС нараства.