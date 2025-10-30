IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
С късна драма: Лудогорец елиминира Черноморец (Бургас) за Купата

"Орлите" победиха "акулите" с 2:3 край морето

30.10.2025 | 15:36 ч. Обновена: 30.10.2025 | 15:39 ч. 4
Снимка: Lap.bg, архив

Снимка: Lap.bg, архив

Лудогорец се наложи да прави обрат на 1/16-финалите за Купата на България. Разградчаните победиха с късна драма при визитата на Черноморец Бургас с 3:2. 

Битката в четвъртък беше предпоследна от тази фаза на турнира и започна повече от неочаквано – с гол на домакините още в 8 минута, когато Христо Митев изведе Живко Петков по левия фланг и след комбинация между Димитър Костадинов и Георги Стайков – последният простреля вратата на Дамян Христов. 

Резултатът беше изравнен в 19-тата минута, след като Симеон Шишков засече топката с глава след центриране от корнер. Преди това гол на Димитър Костадинов беше отменен заради засада. 

Преди края на първата част и гол на Станислав Иванов беше отменен заради нередовна позиция, а Ерик Биле нацели напречната греда. 

По всичко личеше, че Иван Йорданов ще донесе класирането за Лудогорец след попадението си при изминаването на час игра, но в крайна сметка това не беше достатъчно. Жозе Дараме изравни в добавено време, но две минути по-късно Ивайло Чочев оформи крайното 3:2 за шампионите.

Всичко за срещите от Купата на България четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Лудогорец Черноморец Бургас Купа на България
