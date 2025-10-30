IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Янтра не успя да затрудни ЦСКА 1948

Двубоят е за Купата на България

30.10.2025 | 18:35 ч. Обновена: 30.10.2025 | 18:35 ч. 0
БГНЕС

ЦСКА 1948 е последният отбор, който се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. "Червените" се наложиха с категоричното 4:0 като гости на Янтра, а с две попадения се отличи Борислав Цонев. Още в седмата минута Цонев беше точен след прецизно изпълнение на пряк свободен удар. 

През втората част превъзходството на намиращият се на второ място в класирането в Първа лига ЦСКА 1948 продължи. Четири минути след почивката отново Цонев беше точен във вратата на отбора от втора дивизия, а в 82-ата минута Георги Русев беше оставен непокрит в наказателното поле и с плътен шут също се разписа в двубоя.

Секунди преди края на редовното време Русев остана на голова позиция пред вратата на Янтра и подаде за резервата Зе Витор, който лесно отбеляза в опразнената врата за крайното 4:0. / БТА

