Седмичен любовен хороскоп за 3 - 9 ноември

През първата седмица на ноември ще копнеем за истинска близост, която почита комфорта, истината и красотата на докосването. Очакват ни интересни астрологични събития – пълнолунието в знака на Телец и преминаването на Венера в страстния Скорпион.

Внимавайте за противоречиви послания в любовта! Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 3 – 9 ноември.

Овен

Овни, искате любов и връзка, която се доказва с действия, а не с думи. Пълнолунието тази седмица ще насочи вниманието ви към парите, комфорта и увереността, така че може да сте склонни да проверявате баланса около подаръците или сметките. Ако не е равностойно, не се колебайте да поискате ребалансиране. Венера влиза в Скорпион, за да засили интимността, изисквайки честност около вашите желания. Търпеливият разговор може да е пътят към това да разрешите недоразуменията. Затворете кръга на едно оставащо притеснение, като споделите от какво се нуждаете.

Телец

Готови сте да покажете любовта си такава, каквато е, и да поискате взаимна преданост. Пълнолунието ще подчертае вашето присъствие, така че кажете какво искате без извинение. В четвъртък Венера ще влезе в Скорпион и ще подчертае вашия 7-и дом за отношенията, за да подкрепи по-ясните разговори за обвързване. Търпеливият разговор и топлият зрителен контакт могат да успокоят старите страхове. През почивните дни отново заложете на това да споделяте, да говорите, да си припомните романтиката. Позволете си да бъдете обожавани по начина, по който обожавате другите, като същевременно уважавате нуждата на партньора или човека, когото харесвате, от сигурност и пространство. Изразете желанието си с думи и действия.

Близнаци

Близнаци, призовани сте от звездите да забавите темпото, да подредите емоциите си и да позволите на малките неща да носят любовта напред. Венера влиза в Скорпион, за да подхрани ежедневните ви ритми, превръщайки малките актове на грижа в романтика. Помислете за споделени закуски, любовни послания или друго романтично. Ако сте необвързани, седмицата е прекрасна за любов към себе си с любимите ви занимания и удоволствия, които да ви накарат да се чувствате прекрасно.

