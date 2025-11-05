Ливърпул удари Реал в Шампионска лига, Куртоа спаси разгрома

Ливърпул победи Реал Мадрид с минималното 1:0 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Алексис МакАлистър отбеляза победния гол с глава.
През първото полувреме на стадион "Анфийлд" мърсисайдци бяха по-активни в преден план, но не материализираха предимството си. Тибо Куртоа спаси изстрели на Доминик Собослай.
В 29-ата минута Ищван Ковач отсъди пряк свободен удар след игра с ръка на Орелиан Чуамени. Повторенията показваха, че играта с ръка е в наказателното поле, но след намесата на ВАР съдията отмени решението си и поднови играта с пусната топка.
Джуд Белингам имаше шанс да се разпише в последната минута от редовното време на първата част, но Гиорги Мамардашвили се справи с шута му.
В началните минути на второто полувреме възпитаниците на Арне Слот засипаха Тибо Куртоа с шутове. Белгийският страж обаче бе на ниво и отрази ударите на Върджил ван Дайк, Юго Екитикe и Доминик Собослай.
Шампионът на Англия заслужено откри резултата в 61-ата минута. Алексис МакАлистър засече с глава центриране от пряк свободен удар на Доминик Собослай.
В 82-ата минута в игра се появи роденият в Ливърпул бивш играч на мърсисайдци Трент Александър-Арнолд, който замени Арда Гюлер.
В края на срещата Коди Гакпо можеше да удвои аванса на тима си, но Куртоа показа класа. Белгиецът имаше огромна заслуга да предотврати разгрома, като отрази цели 8 голови удара.
Двата отбора са съседи в класирането. Реал Мадрид заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 9 точки, колкото има и 6-ият Ливърпул.
Славия (Прага, Чехия) – Арсенал (Англия) 0:3
Наполи (Италия) – Айнтрахт (Фр, Германия) 0:0
Ливърпул (Англия) – Реал Мадрид (Испания) 1:0
Атлетико (Мадрид, Испания) – Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 3:1
Будьо/Глимт (Норвегия) – Монако (Франция) 0:1
Ювентус (Италия) – Спортинг (Лисабон, Португалия) 1:1
Пари Сен Жермен (Франция) – Байерн (Мюнхен, Германия) 1:2
Олимпиакос (Гърция) – ПСВ Айндховен (Нидерландия) 1:1
Тотнъм (Англия) – ФК Копенхаген (Дания) 4:0
В сряда
ФК Пафос (Кипър) – Виляреал (Испания)
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия)
Аякс (Нидерландия) – Галатасарай (Турция)
Бенфика (Лисабон) – Байер Леверкузен (Германия)
ФК Брюж (Белгия) – Барселона (Испания)
Интер Милано (Италия) – Кайрат Алмати (Казахстан)
Манчестър Сити (Англия) – Борусия (Дортмунд, Германия)
Олимпик (Марсилия, Франция) – Аталанта (Италия)
Нюкасъл (Англия) – Атлетик (Билбао, Испания)
Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават на върха с по 12 точки, следват с по 9 Пари Сен Жермен, Интер (Милано) и Ливърпул. Тотнъм е на 7-о място с 8, Борусия (Дортмунд), Манчестър Сити и Спортинг (Лисабон) са с по 7 и други.