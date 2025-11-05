Защо двама силни мъже теглиха 40-тонен самолет?

За пръв път в България беше направен успешен опит мъже да теглят най-новия самолет на националния превозвач "България Еър" - Airbus A220-300. Теглото на самолета е близо 40 тона.

"Успях да вляза в национален ефир благодарение на Bulgaria ON AIR. Прокламираме спортът да стигне повече до младите и трябва да направим нещо. Велизар имаше мечта да дърпаме самолет и така успяхме да го реализираме", обясни организаторът на събитието Динко Желязков в "България сутрин".

Непрестанни тренировки в залата и хранителен режим

Велизар Митов от Федерацията за силови спортове "Стронгмен" е качил 24 кг за месец заради експеримента.

"Това е част от дисциплината "Стронгмен" и се води една от първите. Подготовката е постоянна и е доста повече от един или два месеца. Това е непрестанно трениране в залата, спазване на хранителен режим", сподели той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Христо Мусков от Федерацията за силови спортове "Стронгмен" метеорологичните условия са били ужасни.

"Ние също не знаехме дали това е по човешките възможности. Това беше една проверка дали можем да се свържем с "Гинес". Стигнахме до 25 метра, мислим, че беше достатъчно. Имахме таргет, ако можем поне да го преместим, но се оказа, че сме много силни", посочи гостът.

"Постоянството е ключът към успеха. Тялото реагира. То е такава машина, че няма как да не постигнеш целите си. Вчера времето беше с по-ниска температура, което се отразява на гумата. За съжаление, вятърът беше срещу самолета, което също утежняваше опита", изтъкна Желязков.

"Това чудовище е около 950 кг начална тежест, която трябва да генерира тялото и се явяват около 600 кг натиск. Имах момент, в който нещата не се получиха и заради хлъзгавия терен бяхме подведени на няколко пъти", разказа Митов.

Много трябва да си вярваш, защото преминаваш през различни катарзиси, категоричен е Мусков.

"Почваш да си мислиш за всички неща, които те мотивират. Всички предполагахме, че теренът ще е хлъзгав. Предпочетох да пробвам повече да се изтегля, отколкото да се натискам с крака. Има голямо значение каква е гумата", каза още той.