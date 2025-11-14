Франция ще играе за осми пореден път на световно, Португалия и Роналдо се провалиха в Дъблин

Двукратният световен шампион Франция се класира за осми пореден път за участие на Мондиал.

В Париж "петлите" победиха с 4:0 Украйна и кръг преди края на борбата в квалификационна група "D" са недостижими на върха с 13 точки.

Капитанът на домакините Килиан Мбапе вкара два гола за успеха. Той откри резултата от дузпа в 55-ата минута и покачи на 3:0 в 83-тата. Нападателят на Реал Мадрид направи и асистенция за Юго Екитике в 88-мата минута за оформянето на крайния резултат, а другият гол за "сините" вкара Майкъл Олисе четвърт час преди края.

Исландия и Украйна ще спорят за второто място в групата в директен мач в неделя, като и двата отбора имат по 7 точки, но исландците са с по-добра голова разлика.

За разлика от тима на Франция, който си свърши работата преди последния мач, Португалия не успя да го направи и ще чака домакинството си на Армения, за да може да намери място на световното първенство през 2026 година.

"Мореплавателите" отстъпиха с 0:2 като гости на Ирландия, а техният капитан Кристиано Роналдо получи червен картон, който бе първият му с националната фланелка в неговия 226-и мач.

Ирландците се бранеха през по-голямата част от мача, но издебнаха шансовете си през първото полувреме и с два гола на Трой Перът взеха солиден аванс.

В 60-ата минута Роналдо бе изгонен след намесата на системата за видеоповторения заради удар срещу ирландски бранител без топка, което ще го лиши от възможността да играе в предстоящия мач с Армения.

Португалия остава на първата позиция в група "F" с 10 точки, но е само на две пред втория Унгария и на три пред Ирландия. Армения е в дъното с 3 точки.

В група "К" Англия продължи серията си от победи без допуснат гол, след като надделя с 2:0 над Сърбия.

"Трите лъва" далеч не показаха най-добрата си игра на "Уембли", но въпреки това стигнаха до седмата си поредна победа в групата след точни изстрели на играчите на Арсенал Букайо Сака и Еберечи Езе.

С 21 точки възпитаниците на мениджъра Томас Тухел са недостижими на върха преди гостуването си на тима на Албания, който ще завърши на второто място и ще играе бараж за сметка на Сърбия.

Албанците победиха с 1:0 Андора като гост и с 14 точки имат аванс от четири пред сърбите. Единственото попадение в двубоя в Андора ла Вела вкара Кристиан Аслани, който бе точен в 67-мата минута.

В група "I" Италия си остави теоретични шансове за директно класиране с победа с 2:0 над Молдова като гост. Точни за "адзурите" в Кишинев бяха Джанлука Манчини в 88-мата минута и Франческо Еспозито в добавеното време.

Преди последния мач, който е във Флоренция срещу Норвегия, Италия има 18 точки, с три по-малко от норвежците, които са с пълен актив от 22. За да се класира обаче директно, Италия ще трябва да спечели с поне девет гола разлика.

