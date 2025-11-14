IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
С поглед към Милано: Алберт Попов открива сезона на 16 ноември

Заедно с него в слалома ще стартира и Калин Златков

14.11.2025 | 15:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-добрият български скиор Алберт Попов и Калин Златков ще открият сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини с участие в слалома в Леви (Финландия) на 16 ноември (неделя).

Първият манш на надпреварата започва в 11:00 часа българско време, а вторият, за който се класират най-добрите 30, е с начален час 14:00. 

"Да им пожелаем успех в Леви и през целия олимпийски сезон! Българите можем!", написаха от Българската федерация по ски.

Последният лагер на сняг за двамата български национали бе в Кабдалис (Швеция).

28-годишният Попов ще участва за четвърти път в слалома от Световната купа във финландския курорт, като най-доброто му класиране е 18-о място от предишния сезон.

24-годишният Златков дебютира в дисциплината в Леви през миналата година, но не успя да завърши първия манш.

