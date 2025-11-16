IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коледният бонус става задължителен в Словения

Той е фиксиран на половин минимална работна заплата - 639 евро

16.11.2025 | 10:00 ч. 4
Снимка Пиксабей

Словенското правителство одобри законопроект, който въвежда задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цитирани от БТА. 

Зимната празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.

Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март.

словения коледен бонус задължителен 639 евро
