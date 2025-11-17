За първи път бразилец печели слалом за Световната купа

25-годишният алпиец Лукас Пинейро Бротен записа името си в историята на ските. Бразилия спечели първия си златен медал в Световната купа.

Бротен направи този ден исторически за Бразилия, като надделя в състезанието в Леви над миналогодишния победител Клемент Ноел, който завърши на 0,31 секунди назад, докато финландската изненада Едуард Халберг изостана на 0,57 секунди.

Първите австрийци, Михаел Мат (+1,31 сек), Фабио Гщайн (+1,32) и Мануел Фьолер (+1,40), завършиха от девето до единадесето място.

Бротен преди това имаше пет победи в Световната купа за Норвегия. Той е победителят в Световната купа по слалом за 2022/23 г., но смени гражданството си и след едногодишна пауза започна да се състезава за Бразилия, която е родината на майка му.

В неделя Пинейро Бротен достигна най-високото стъпало за първи път под новия си флаг.

Нашият Алберт Попов се класира на 23-то място в същото състезание. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.