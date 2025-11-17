IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Валери Божинов за футбола: Къде е държавата, това е въпросът?

Няма бази, няма стадиони, няма реформи, няма нищо, написа нападателят

17.11.2025 | 10:00 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Бившият футболен национал Валери Божинов публикува силно емоционален пост в социалните мрежи след поражението на България от Турция с 0:2 в Бурса.

Нападателят скочи на държавата, питайки риторично "къде е, когато спортът загива".

Ето какво написа той:

"Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът - напълно изоставен? Къде сте вие - политици, министри, депутати, лидери, президент?

Къде е държавата?

Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции!

Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо.

Но за сметка на това в парламента има всичко - обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно - всички изчезвате.

И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност.

И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол.

Министри, депутати, лидери на партии, президент - стига приказки.

Страната не се оправя с думи, а с действия и решения.

Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не.

Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска - спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат - всичко умира”, завърши позицията си бившият футболен национал.

Валери Божинов футбол
