Как 148-ият във футболната ранглиста привлича на мачовете си 50 000 души?

В една гореща вторнична вечер през юни, 42 570 хонконгчани се събраха на грандиозен нов стадион край пристанището, разположен в сърцето на града.

Построен на мястото на бивше летище, спортният парк „Кай Так“ с 50 000 места беше завършен през март тази година и се превърна в тигел на възраждането на подкрепата за местния отбор, където червено море от фенове сега редовно аплодира играчите.

Класиран на 148-мо място в света – точно между Етиопия и Соломоновите острови – футболният отбор на Хонконг никога не е виждал домакинска публика от такъв мащаб, като посещаемостта дори на важни квалификации обикновено е под 15 000 души. Но последните мачове привлякоха публика, по-скоро подобна на тази на международни сблъсъци от най-високо ниво.

„Никога не сме имали толкова много фенове, които да гледат отбора на Хонконг“, отбелязва Шиничи Чан, 23-годишната изгряваща звезда, която е редовен титуляр на отбора, пред CNN. „Стадионът се превръща в нашия нов дом.“

Честър Чун беше в публиката на 10 юни - ден, който няма да забрави. Същата вечер Хонконг победи Индия с 1:0 в квалификациите за Купата на Азия – серия от мачове, решаващи кои отбори ще отидат на знаковото събитие на континента в Саудитска Арабия през 2027 г. За Чун, основен член на фен група в Хонконг, гледането на дебюта на отбора на чисто новия стадион беше „сбъдната мечта“.

„Плаках“, казва 29-годишният, който прекара два до три месеца в подготовка за мача с организацията си Chisinlo, кръстена на кантонски израз, означаващ „луди хора“.

Пристигайки три до четири часа преди мача, Чунг и неговите приятели от групата подготвиха знамена, барабани, мегафони, банери и стикери за рисуване на лица. Те също така помогнаха за демонстрацията на огромно тифо, в чието проектиране участваха и те.

Енергията на феновете подготви сцената за играчите

„Да нося фланелката на отбора на Хонконг, да излизам от тунела и да виждам всички фенове, които подкрепят Хонконг, е толкова невероятно чувство“, спомня си Чан, който игра като полузащитник в мача срещу Индия. „Това винаги ще бъде в съзнанието ми и ще ме тласка все повече да играя по-добър футбол.“

Инерцията се пренесе и в следващия домакински мач, където над 45 000 фенове изпълниха трибуните - нов рекорд за отбора - по време на равенството 1:1 срещу Бангладеш миналия месец.

Чун казва, че дебютът на отбора на „Кай Так“ е бил „много добра отправна точка“ за тези, които не са гледали много футбол преди, тъй като много от тях са били привлечени от видеоклипове от социалните медии от този мач и са решили да опитат следващите мачове.

Във вторник Хонконг ще се изправи срещу Сингапур в третия си домакински мач на „Кай Так“, а билетите вече са разпродадени.

Препълнените трибуни не би трябвало да са изненада в град с богата футболна традиция, датираща от времето му като британска колония.

Първата професионална лига на Хонконг е създадена още през 1908 г., една от най-старите в Азия. Тя процъфтява през 70-те и 80-те години на миналия век, но оттогава губи фенове, привлечени от глобализираните европейски лиги, по-специално английската Висша лига.

По-запалените фенове на отбора в миналото също са били откровени поддръжници на уникалната кантонска идентичност, култура и език на Хонконг, нещо, което понякога е причинявало политически търкания с местните власти. Великобритания върна азиатския финансов център на Китай през 1997 г. по споразумение, според което той е предназначен да запази известно ниво на автономия в продължение на 50 години.

В годините, довели до масовите и понякога насилствени продемократични протести, които заляха Хонконг през 2019 г., националният химн на Китай често беше посрещан с подигравки и освирквания от привърженици на местния отбор.

Оттогава властите в Хонконг забраниха проявата на неуважение към националния химн, като заглушиха подигравките по трибуните, тъй като подобен публичен акт на неподчинение вече може да доведе до глоби и продължителен затвор.

Нов стадион

Освен че служи като домакински стадион за футболния отбор на града, спортният парк „Кай Так“ е от основно значение за опита на Хонконг да си върне статута на водеща дестинация в Азия за мега събития, след като загуби от съперничещи градове като Сингапур и Токио в привличането на някои от най-големите звезди в света.

И напредъкът вече е забележим. От април обширният крайбрежен комплекс е домакин на изпълнители от групата Coldplay до азиатските поп звезди Джей Джей Лин и Джей Чоу, както и големи спортни събития, включително Ръгби Седем и Английското футболно дерби в Северен Лондон.

Но за Чун, който следи футболния отбор на Хонконг на различни домакински терени в продължение на 10 години, най-хубавото в спортния парк Кай Так е климатикът – не е за пренебрегване в субтропичен град с влажни и знойни лета.

„Така че, независимо от времето, независимо колко е горещо, вътре е много удобно“, каза той.

Не само Хонконг вижда големи фен бази за отбори, които са далеч от върха на международните класации.

Футболът в Югоизточна Азия привлича все по-големи тълпи през последните години. Държавите и регионите полагат повече усилия за натурализиране на чуждестранни играчи и култивиране на млади таланти, което е помогнало за повишаване на тяхната конкурентоспособност на азиатската сцена.

Международният характер на Хонконг се отразява и в етническото разнообразие на отбора.

Сега той съчетава нарастваща група натурализирани играчи, включително родения в Бразилия нападател Евертън Камарго и родения във Франция крило Рафаел Меркис, с ядро ​​от местни таланти, процъфтяващи в най-високата лига на континентален Китай. Чан е сред тях, сега във втория си впечатляващ сезон с Шанхай Шенхуа, след като помогна на водещия китайски клуб да спечели титлата в лигата миналата година.

Както феновете, така и играчите са готови за решаващия мач срещу Сингапур във вторник.

„Очаквам страхотна атмосфера и всеки фен ще даде 120% от себе си за окуражаване и подкрепа на отбора“, споделя Чун, който ще бъде на стадиона с фен групата. „Казваме на феновете, че този път не е за забавление. Това е борба. Това е война.“

За Чан и неговите съотборници победата е единствената цел, като място в Саудитска Арабия все още е отворено за грабване.

„Кай Так ми дава усещането, че заедно вървим напред като футболен отбор на Хонконг, с по-доброто място, за да играем и да осигурим по-добри преживявания за феновете“, казва Чан. „И се надяваме, че можем да създадем нещо велико заедно.“