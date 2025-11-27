Шампионска лига: Арсенал нанесе първа загуба на Байерн през сезона

Арсенал нанесе първата загуба през сезона на Байерн Мюнхен, след като се наложи като домакин с 3:1 в двубой от 5-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Така състава воден от Микел Артета излезе еднолично на първата позиция в класирането с пълен актив от 15 точки, а баварците остават трети с 12 пункта.

Юриен Тимбер откри за "артилеристите" в 22-рата минута, след като засече с глава центриране от корнер.

В 32-рата минута обаче суперталантът на баварците Ленарт Карл изравни. Кимих отправи отличен прехвърлящ пас към Гнабри, който веднага пусна топката около точката на дузпата и Карл я прати в мрежата на Рая.

През втората част Арсенал стигна до три точки с попадения на резервите Нони Мадуеке в 69-ата минута, а Габриел Мартинели оформи крайния резултат малко след това. За 2:1 точен бе Мадуеке, който получи отличен пас от Калифиори и отблизо не сгреши. В 76-ата минута Мануел Нойер излезе неразчетено почти до центъра на терена, за да пресече подаване към Мартинели, но той го изпревари и след дрибъл търкулна топката в опразнената врата.

Атлетико Мадрид записа драматична победа с 2:1 при домакинството си на Интер. Хулиан Алварес откри резултата в полза на испанците още в 9-ата минута. Интер изравни в 54-ата минута, когато точен бе Пьотър Жиелински. Хосе Хименес хвърли в екстаз препълнените трибуни в третата минута от добавеното време.

Ливърпул допусна трета поредна загуба, след като бе разгромен на "Анфийлд" с 1:4 от ПСВ Айндховен. След този резултат футболистите на Арне Слот вече заемат 12-та позиция във временното класиране с актив от 9 точки. ПСВ, който записа 12-а поредна среща без загуба във всички турнири, вече е с 8.

Още в 6-ата минута Иван Перишич даде начало на головата фиеста от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ван Дайк. Десет минути след това Доминик Собослай изравни. След почивката ПСВ стигна до още три гола чрез Гуус Тил и две попадениямароканската перла в нападение Кухаиб Дриуеш.

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен се наложи като домакин с 5:3 над Тотнъм. Състава от Англия поведе в 35-ата минута, когато Ричарлисон бе оставен сам в наказателното поле и се разписа с глава. ПСЖ обаче успя да изравни в самия край на първото полувреме, когато със страхотен удар от 22 метра Витиня прати топката в горния ъгъл.

След като асистира за първия гол, Рандал Коло Муани сам наказа бившия си тим в 50-ата минута. Само 180 секунди по-късно Витиня с технично изпълнение направи 2:2.

В 60-ата минута Пари Сен Жермен стигна до пълен обрат чрез Руис, който стреля покрай Викарио за 3:2. Само пет минути по-късно Уилян Пачо покачи на 4:2.

В 72-ата минута Коло Муани върна интригата, след като намали на 3:4, но малко след това ПСЖ получи дузпа, която Витиня реализира, за да оформи крайното 5:3.

В добавеното време парижани останаха с човек по-малко, след като Люка Ернандес удари с лакът Симонс и бе изгонен.

Реал Мадрид се наложи с 4:3 в гостуването си на Олимпиакос. Отборът от Пирея взе аванс в 8-ата минута чрез Шикиньо. Само в рамките на седем минути от 22-ата до 29-ата Килиан Мбапе отбеляза хеттрик даде сериозна преднина на „белия балет“. Малко след него и Винисиус вкара гол, но ВАР го отмени.

През второто полувреме в 52-ата минута Олимпиакос намали чрез Мехди Тареми в 52-ата минута, но 8 по-късно Мбапе реализира своя четвърти гол. Олимпиакос не загуби надежда и мароканския национал Аюб Ел Кааби вкара в 81-ата минута за 3:4, но за повече гърците нямаха сили. /БТА