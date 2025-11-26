IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бойната карта на SENSHI 29: Предстои епичен финал на 2025 г.

Последното издание на SENSHI за годината ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа във Варна

26.11.2025 | 22:23 ч. 0
Бойната карта на SENSHI 29 вече е тук. Ясни са имената на професионалните бойци, които ще участват във финалното издание на SENSHI за годината. То ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна.

12 двубоя, 24 професионални  атлети от 16 държави и истински  триумф на тежките категории  очаква публиката. Сред големите  атракции на вечерта ще бъдат  трите мача в категория +95 кг, както и добре познати имена от света на професионалния кикбокс – Янис Стофоридис, Едуард Алексанян, Ведат Ходук и Карим Мабрук.

Освен Алексанян, познат още като Mr. Action, в бойната карта на SENSHI влиза и още един любимец на варненската публика – Али Юзеир, който в момента се състезава на Световното първенство по кикбокс WAKO в Абу Даби. Още няколко имена от бойната карта на SENSHI 29 в момента са претенденти за световни титли на WAKO и също се състезават в Абу Даби – хърватинът Вито Косар и Мантас Римдейка от Литва.

Очаква ни епично финално издание на SENSHI за годината. Билети за SENSHI може да закупите от мрежата на Eventim.bg.

Вижте и цялата бойна карта на SENSHI 29:

Двубой №1 KWU Full Contact -75 кг

Алекс Фернандез (Испания) срещу Жулиен Риков (България)

Двубой №2 KWU Full Contact -70 кг

Айсам Чадид (Мароко) срещу Драгомир Петров (България)

Двубой №3 KWU Full Contact -75 кг

Роки Гранджеан (Нидерландия) срещу Атанас Божилов (България)

Двубой №4 KWU Full Contact -80 кг

Петрос Де Фрейтас (Бразилия) срещу Майкъл Сампери (Италия)

Двубой №5 KWU Full Contact -85 кг

Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Франжис Гома (Франция)

 

Двубой №6 KWU Full Contact -85 кг

Вито Косар (Хърватия) срещу Фабиан Лорито (Италия)

 

Двубой №7 KWU SENSHI -70 кг

Нейтън Бендон (Англия) срещу Николас Санабрия (Колумбия)

 

Двубой №8 KWU Full Contact -80 кг

Сисеро Еванжелиста (Бразилия) срещу Ведат Ходук (Турция)

 

Двубой №9 KWU Full Contact +95 кг

Сем ван дер Ланс (Нидерландия) срещу Мантас Римдейка (Литва)

 

Двубой №10 KWU Full Contact +95 кг

Декстър Суис (Нидерландия) срещу Янис Стофоридис (Гърция)

 

Двубой №11 KWU Full Contact -85 кг

Карим Мабрук (Австрия) срещу Али Юзеир (България)

 

Двубой №12 KWU Full Contact +95 кг

Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)

Ексклузивно съдържание, актуални новини и интервюта на бойците може да откриете на официалния сайт на SENSHI, както и в акаунтите на веригата в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.

