Бойната карта на SENSHI 29: Предстои епичен финал на 2025 г.

Бойната карта на SENSHI 29 вече е тук. Ясни са имената на професионалните бойци, които ще участват във финалното издание на SENSHI за годината. То ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна.
12 двубоя, 24 професионални атлети от 16 държави и истински триумф на тежките категории очаква публиката. Сред големите атракции на вечерта ще бъдат трите мача в категория +95 кг, както и добре познати имена от света на професионалния кикбокс – Янис Стофоридис, Едуард Алексанян, Ведат Ходук и Карим Мабрук.
Освен Алексанян, познат още като Mr. Action, в бойната карта на SENSHI влиза и още един любимец на варненската публика – Али Юзеир, който в момента се състезава на Световното първенство по кикбокс WAKO в Абу Даби. Още няколко имена от бойната карта на SENSHI 29 в момента са претенденти за световни титли на WAKO и също се състезават в Абу Даби – хърватинът Вито Косар и Мантас Римдейка от Литва.
Очаква ни епично финално издание на SENSHI за годината. Билети за SENSHI може да закупите от мрежата на Eventim.bg.
Вижте и цялата бойна карта на SENSHI 29:
Двубой №1 KWU Full Contact -75 кг
Алекс Фернандез (Испания) срещу Жулиен Риков (България)
Двубой №2 KWU Full Contact -70 кг
Айсам Чадид (Мароко) срещу Драгомир Петров (България)
Двубой №3 KWU Full Contact -75 кг
Роки Гранджеан (Нидерландия) срещу Атанас Божилов (България)
Двубой №4 KWU Full Contact -80 кг
Петрос Де Фрейтас (Бразилия) срещу Майкъл Сампери (Италия)
Двубой №5 KWU Full Contact -85 кг
Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Франжис Гома (Франция)
Двубой №6 KWU Full Contact -85 кг
Вито Косар (Хърватия) срещу Фабиан Лорито (Италия)
Двубой №7 KWU SENSHI -70 кг
Нейтън Бендон (Англия) срещу Николас Санабрия (Колумбия)
Двубой №8 KWU Full Contact -80 кг
Сисеро Еванжелиста (Бразилия) срещу Ведат Ходук (Турция)
Двубой №9 KWU Full Contact +95 кг
Сем ван дер Ланс (Нидерландия) срещу Мантас Римдейка (Литва)
Двубой №10 KWU Full Contact +95 кг
Декстър Суис (Нидерландия) срещу Янис Стофоридис (Гърция)
Двубой №11 KWU Full Contact -85 кг
Карим Мабрук (Австрия) срещу Али Юзеир (България)
Двубой №12 KWU Full Contact +95 кг
Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)
