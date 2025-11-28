Календарът Путин 2026: Всички жени се нуждаят от мъж като него

Новата 2026 година идва. А какво по-хубаво от това от календар с главен герой в него Владимир Путин?

Нов пропаганден календар показва президентът на Руската федерация в друга светлина - през януари лидерът е яхнал моторна шейна, през февруари преобръща партньор по джудо.

Календарът за 2026 г., публикуван от Кремъл, представя диктатора в различна, уж откровена снимка всеки месец, заедно с цитат от една от неговите речи или забележки от предходната година. Така например за почивния и лежерен месец август Путин дава съвет: “Моята рецепта за енергия: Спете малко, работете много и не хленчете”.

The New Putin Calendar Is Here: ‘A Man for Every Season’ https://t.co/rKFb5xhWni via @NYTimes — Aamer Madhani (@AamerISmad) November 26, 2025

Кадрите за останалите месеци включват още разходки сред планини, свирене на пиано в костюм и вратовръзка.

“Границата на Русия никога не свършва“, е мисълта на Путин за студения януари. На снимката президентът е яхнал моторна шейна. През февруари той обръща партньор по джудо на гърба си, а мисълта на месеца е: “Аз съм гълъб, но имам много мощни железни крила“. Любопитно е, че на страниците му липсва какъвто и да е знак, че Путин е отговорен за започването на безмилостна война срещу Украйна през февруари 2022 г.

За да не остане някой с погрешно впечатление обаче, някои цитати отразяват решителната перспектива на Русия в опит да погълне по-малкия си съсед.

Календарите, търговски начинания на различни издателства, се продават на дребно за еквивалента на около 3,50 долара всеки. В крайна сметка те висят в училищни стаи, пощенски станции и други държавни учреждения, да не говорим за домовете.

“Календарите придават известна скучна еднообразност”, каза Максим Трудолюбов, бивш редактор на вестник, който напусна Русия по време на войната и сега редактира The Russia File, блог за политически анализи, публикуван от Института Кенън във Вашингтон.

“Този ​​жанр е своеобразно изкуство“, каза той, отбелязвайки, че 72-годишният Путин за първи път става президент на Русия преди почти 26 години. “Това е империя с този древен император, който съществува от десетилетия, така че се предполага сигнализира за стабилност, предвидимост, дори ако реалността не е нищо подобно”.

Календарът е предназначен да изобрази Путин като баща на родината – силен лидер, безстрашен спортист, брилянтен историк и дори мъдър лайфстайл треньор, религиозен вярващ, любител на кучета, на мнение са експерти.

“Те позиционират Путин като емблематична фигура, напомняйки на всички колко е страхотен, колко е отговорен, колко е жив като символ и въплъщение на буквално дните на всеки“, каза пред The New York Times Фиона Хил, старши сътрудник в Института Брукингс във Вашингтон.

Баща на нацията

“Това е идеята за мъж за всеки сезон“, каза Хил, която ръководеше отдела за Русия в Съвета за национална сигурност по време на първата администрация на Тръмп.

Друга подробност - календарите излъчват атмосфера на кукла Кен, като Путин е облечен в различни тоалети за различните си роли. През юли той седи на пиано в тъмен костюм и вратовръзка с мечтателен поглед в очите, цитирайки болшевишка песен за това как да правиш неща със собствените си ръце.

Друг съвет в календара предлага поглед към соления хумор на руския лидер: “Контрапродуктивно е да си заравяте главата в пясъка, защото нещо друго ще стърчи”.

Тази година кадрите са обрани и няма снимки на Путин без риза, яхнал кон или на риболов. Няма и изображения на екшън герои от по-ранни години с Путин, пилотиращ моторизиран делтапланер сред прелетни птици в Сибир или облечен с водолазна екипировка, за да “открие“ гръцка урна в дълбините на Черно море – скандално режисиран кадър.

Календарите започнаха да се появяват скоро след като той за първи път пое президентския пост през 2000 г., но изглежда, че са станали популярни около 2011 г. През тази година 12 студентки по журналистика от Московския държавен университет направиха свой собствен, като всяка от тях позираше по бельо с реплика, казана от президента.

“Всички жени се нуждаят от мъж като Путин“, гласеше цитатът за януари. Млади жени, критични към руския лидер, създадоха онлайн контракалендар, позирайки в черно със залепени усти.

Фиона Хил предположи, че този тип брандиране е част от подхода на “популисткия, силен мъж“, който може всичко.

“Тръмп прави абсолютно същото“, каза тя, като отбеляза, че би било трудно да си представим лидерите на Канада, Германия или Великобритания да се появяват на тениски или други подобни стоки.

Опитвайки се да изпревари конкуренцията, поне един руски вестник публикува календар на г-н Путин за