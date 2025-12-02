IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фондация ЦСКА с дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

Легендарният нападател се бори с коварно заболяване

02.12.2025 | 18:28 ч. Обновена: 02.12.2025 | 18:28 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев, съобщиха от "червения" клуб.

Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

"Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! 

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от ЦСКА.

Любо Пенев ЦСКА
