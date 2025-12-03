Годой отново герой за драматична победа на ЦСКА

Леандро Годой отново бе героят за ЦСКА при победата с 2:1 над Локомотив Пловдив.

Бившият нападател на Берое отбеляза и двата гола за победата, вторият от дузпа в добавеното време на мача.

Аржентинецът откри резултата преди почивката, а шест минути преди края Хуан Переа изравни за гостите. В сетния миг реферът Димитър Димитров отсъди дузпа за ЦСКА, която Годой превърна в гол, негов девети в последните шест мача и общо десети от началото на сезона.

Победата е седма поредна за ЦСКА в шампионата и тимът се изкачи на трето място в класирането с 31 точки, на пет точки от втория ЦСКА 1948 и на десет от лидера Левски, който има и мач по-малко.

Двата отбора излязоха на терена със специални фланелки "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!" в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване.

