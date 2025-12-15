IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сашо Андреев със "Златен пояс": Новата награда е стимул

Той е 13-кратен световен шампион по канадска борба

15.12.2025 | 15:48 ч.

Сашо Андреев беше отличен с приз "Златен пояс" 2025 в категория "Най-добър спортист - мъже за 2025 г." от Националната асоциация на бойните спортове в България 

Той е 13-кратен световен шампион по канадска борба и до момента има 23 световни титли общо при мъжете и юношите за 13 години състезателен път. 

"Преди се състезавах в свободната борба, имам около 20 национални и 3 републикански победи. Борбата доста ми е помогнала, тъй като и там има силови тренировки. Новата награда за мен е стимул", сподели Сашо Андреев в студиото на "България сутрин".

Той тренира целогодишно и не набляга само на силата на ръцете.

"Последните 2-3 седмици преди състезания тренирам по-усилено с двуразови, триразови тренировки. За разлика от някои състезатели по канадска борба, които тренират само горната част, аз цялото тяло тренирам, както и двете ръце", посочи шампионът по канадска борба в ефира на Bulgaria ON AIR.

Категорията 90 кг е една от най-силните

Това е и причината финалите винаги да са тежки. 

"Често съм губил и съм стигал до финал със загуба и там трябва да победиш с две победи. Който има загуба, е имал 4-5 срещи повече на финала. Ако имаш загуба, за ден имаш 9-10 срещи", даде пример Сашо Андреев.

Очакванията му са следващата година страната да заемаме отборно първо или второ място в света в канадската борба. 

В календара на спортиста предстоят Републиканско първенство, след това Европейско и Световно през 2026 г.

