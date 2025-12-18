Изумителен руски вратар спаси 4 дузпи и донесе титла на ПСЖ

Руският вратар Матвей Сафонов направи изумителните 4 спасявания на дузпи, след които ПСЖ спечели междуконтиненталната купа срещу бразилския "Фламенго".

Редовното време и продълженията завършиха наравно 1:1. Хвича Кварацхелия даде аванс на французите в 38-ата минута, а Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута.

Старши треньорът на французите Луис Енрике пусна в игра и носителя на “Златната топка” Усман Дембеле в опит да постигне положителен резултат още в редовното време. Единственият интересен момент дойде в края на добавеното време, когато Дембеле пропусна.

В продълженията парижани доминираха. Дембеле и Баркола пропиляха добри възможности пред вратата на Фламенго. Така се стигна до дузпите и часът на Сафонов.

Руският вратар спаси ударите на Саул Нигес, Педро, Лео Перейра и Луис Араужо. Само Де Ла Крус с първата дузпа бе точен за "Фламенго".

За ПСЖ пропуски направиха носителят на "Златната топка" и наградата на ФИФА The Best Усман Дембеле и Брадли Баркола. Вкараха Витиня и Нуно Мендеш.

За парижани това е 6-и трофей за годината (титла, купа, купа на лигата , Шампионска лига, суперкупа на Европа и междуконтинентална купа). ПСЖ стана едва четвъртия носител на всички възможни купи в една кампания.

Това бяха сторили преди това "Фламенго", "Байерн" и "Барселона".