Киър Стармър, премиерът на Великобритания, призова Роман Абрамович да дари за Украйна 2.5-те млрд. паунда от продажбата на футболния Челси.

Министрите са издали лиценз, който позволява приходите от продажбата на "сините" да бъдат прехвърлени в нова фондация за хуманитарни каузи в нападнатата страна.

Говорейки пред Камарата на общините на Великобритания, Стармър заяви: "Посланието ми към Абрамович е следното: часовникът тик-така. Уважете ангажимента, който сте поел и платете сега - ако не го направите, сме готови да отидем в съда, така че всяко пени да достигне тези животи, които са пострадали от незаконната война на Путин", съобщава BBC.

Абрамович продаде Челси през май 2022, след като беше санкциониран заради инвазията на Русия в Украйна по-рано. Олигархът беше обещал да дари средствата от продажбата на украинския народ, но до момента така и не е постигнал споразумение с правителството как това ще стане. Авоарите остават замразени.

Днешното решение за издаване на лиценз за трансфера на средствата е усилие в посока Абрамович да бъде принуден да изпълни обещанието си, преди правителството да се обърне към съда. В интерес на истината етническият евреин не беше особено доволен от атаката на Путин и в самото начало се опита да посредничи за мир.