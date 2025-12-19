Футболните агенти са спечелили рекордните $1,37 млрд. от трансфери през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили най-много пари през 2025 в сравнение с годините преди това, съобщи ФИФА, цитирана от ДПА.

Между 1 януари и 1 декември агентите, които участват при трансферите в мъжкия футбол, са спечелили 1,37 милиарда долара. Това е много над предишния рекорд от 889,4 милиона долара, поставен през 2023 г.

Най-големият дял за мениджърите е платен в европейския футбол, според ФИФА. Английските клубове са основният източник на средства, като са дали над 375 милиона за агенти на играчи, докато клубовете в Германия са на второ място със 165 милиона.

Рекорд е поставен и в женския футбол, като сумите, платени за агенти, са 6,2 милиона долара. Това е два пъти повече от 2024 г. и 13 пъти повече от 2020 г., съобщават от световната централа.

Към 4 декември има 10525 лицензирани агенти на футболисти по целия свят, твърдят от ФИФА. (БТА)