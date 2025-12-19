IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 128

Футболните агенти са спечелили рекордните $1,37 млрд. от трансфери през 2025 г.

Най-големият дял за мениджърите е платен в европейския футбол

19.12.2025 | 20:22 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Футболните агенти са спечелили най-много пари през 2025 в сравнение с годините преди това, съобщи ФИФА, цитирана от ДПА.

Между 1 януари и 1 декември агентите, които участват при трансферите в мъжкия футбол, са спечелили 1,37 милиарда долара. Това е много над предишния рекорд от 889,4 милиона долара, поставен през 2023 г.

Най-големият дял за мениджърите е платен в европейския футбол, според ФИФА. Английските клубове са основният източник на средства, като са дали над 375 милиона за агенти на играчи, докато клубовете в Германия са на второ място със 165 милиона.

Рекорд е поставен и в женския футбол, като сумите, платени за агенти, са 6,2 милиона долара. Това е два пъти повече от 2024 г. и 13 пъти повече от 2020 г., съобщават от световната централа.

Към 4 декември има 10525 лицензирани агенти на футболисти по целия свят, твърдят от ФИФА.  (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футболни агенти ФИФА трансфери
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem