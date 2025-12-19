Лудогорец победи Берое и стопи на 7 точки разликата с Левски

Лудогорец победи с 4:0 Берое в Стара Загора в отложен мач от 6-ия кръг в Първа лига. Домакините започнаха по-активно, но постепенно Лудогорец пое инициативата и нанесе своя удар в самия край на полувремето, когато се разписаха Петър Станич и Квадво Дуа. Осем минути след подновяване на играта Квадво Дуа покачи на 3:0, а в 89-та минута и секунди след появяването си в игра Бърнард Текпетей оформи крайното 4:0 в полза на Лудогорец.

Така Берое продължава да няма победа вече в десет поредни мача от първенството, а от своя страна Лудогорец се върна на победния път след равенството 1:1 срещу Славия в последния редовен кръг на шампионата.

Старозагорци започнаха по-добре срещата и в 7-та минута вратарят на Лудогорец изби в корнер точен удар с глава на Факундо Константини.

Лудогорец отвърна с две опасни центрирания в наказателното поле, при които обаче Валентино Кинтеро се намеси.

В 22-та минута Хуан Пинеда намери непокрития Тижан Сона, който веднага отправи удар в далечния ъгъл, но топката мина на сантиметри от левия страничен стълб.

Дерой Дуарте центрира в пеналта на домакините, където Петър Станич отправи удар с глава, но топката мина близо до гредата и излезе в аут.

Най-сериозната опасност в мача до момента дойде четири минути преди края на първото полувреме, когато Сон проби по десния фланг и центрира остро в наказателното поле на Берое. Там Кайо Видал стреля в движение, но Валентино Кинтеро изби, а след това Квадво Дуа на два пъти опита удари с глава, които бяха блокирани.

Лудогорец реши мача с два бързи гола в самия край на първата част. Първото попадение дойде минута преди изтичане на редовното време, когато Сон центрира в наказателното поле на старозагорци, а там Петър Станич надскочи Константини прати топката в мрежата след удар с глава – 0:1.

Квадво Дуа удвои предината за гостите във втората минута от добавеното време. Ерик Маркуш центрира от корнер, а Кайо Видал продължи с глава на втора греда, а там нападателят на Лудогорец реализира за 0:2 от близка дистанция.

Осем минути след подновяване на играта Лудогорец се възползва от груба грешка на Хуан Саломони и отбеляза трето попадение. Кайо Видал отне лесно от капитана на Берое пред наказателното поле и изведе Квадво Дуа сам срещу Кинтеро. Нападателят прати топката в мрежата, реализирайки втория си гол в мача.

Отново Квадво Дуа отправи удар от пеналта в 60-та минута, но вратарят на Берое спаси.

В следващите двайсетина минути гостите владееха много повече топката, но чистите голови положения липсваха.

Три минути преди края Сон отправи силен и точен удар от дистанция, но 17-годишният вратар на Берое Стелиан Георгиев, който влезе като резерва изби в корнер.

Бърнард Текпетей оформи крайното 0:4 само секунди след като се появи в игра. Минута преди изтичнето на редовното време той получи в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл.

По този начин Берое ще зимува на 13 място в класирането с актив от 16 точки, а Лудогорец е на трета позиция с 37 пункта.

В следващия си официален мач, който ще е през 2026 г., Берое е гост на Ботев (Пловдив) при подновяване на първенството, а Лудогорец ще гостува в Шотландия на Глазгоу Рейнджърс в мач от Лига Европа, който е насрочен за 22 януари от 22:00 часа.