Антъни Джошуа прати на пода влогъра Джейк Пол СНИМКИ

Антъни Джошуа съвсем очаквано победи интернет звездата и влогър Джейк Пол в боксова среща, играна в Маями.

Джошуа прати на пода в нокаут Пол в средата на шестия рунд, като още в 3-тия и след това в 5-ия прати съперника си в нокдаун.

След края на двубоя стана ясно, че Пол е със счупена челюст.

Преди този двубой Джейк Пол имаше само една загуба и бе в серия от шест поредни победи. 

На ринга обаче превъзходството на Джошуа беше очевидно, докато съперникът му търсеше предимно клинчове.

В третия рунд британецът прати американския си съперник в нокдаун, а рунд по-късно Джейк Пол отново беше на колене. В петия рунд последва нов нокдаун, а логичното се случи в шестия рунд, когато умореният влогър бе пратен на пода.

джейк пол антъни джошуа
