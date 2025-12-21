IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
София Годжа спечели супергигантския слалом във Вал Д'Изер

Втора на 15 стотни остана Алис Робинсън, а легендарната Линдзи Вон е трета

21.12.2025
Снимка: БГНЕС

Италианката София Годжа спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д'Изер. За 33-годишната скиорка това беше първи успех за сезона и 27-и в кариерата си.

За последно тя стана първа в спускането пред родна публика в Кортина Д'Ампецо на 18 януари, където след броени седмици ще се проведат Зимните олимпийски игри. 

Втора на 15 стотни остана Алис Робинсън (Нова Зеландия), а легендарната американка Линдзи Вон е трета. Вон беше трета и в спускането на същата писта в събота.

Победителката от вчера Корнелия Хютер от Австрия остана шеста, на 84 стотни от победителката.

След изминалите 13 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, която не участва днес. Втора е  Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484. На трета позиция до момента е София Годжа с 372.

Следващият старт от Световната купа при жените е в Земеринг (Австрия) - гигантски слалом и слалом на 27 и 28 декември.  

