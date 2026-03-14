"Лудогорец" с убедителна победа от 3:0 срещу ЦСКА

14.03.2026 | 20:17 ч. 21
БГНЕС

"Лудогорец" разби с 3:0 преобразения ЦСКА на своя „Хювефарма Арена“ в Разград в дербито на 26-ия кръг в родната Първа лига.

Разградчани се възползваха максимално от грубите грешки в защитата на "армейците". Успехът за домакините дойде след голове на Квадво Дуа, Петър Станич и резервата Руан Круз. 

Швейцарският нападател откри резултата в 31-ата минута. Правещият фурор сръбски халф удвои в 42-ата минута, а бразилският таран се разписа от дузпа в 71-ата минута.

Срещата предложи много емоции на феновете. В 77-ата минута двата отбора се хванаха за гушите. Съдията Любослав Любомиров укроти страстите след мелето, показвайки 4 жълти картона. ЦСКА имаше на сметката си и една греда на Питас.

"Лудогорец" е втори в класирането с актив от 53 точки, с 6 по-малко от лидера "Левски", който утре гостува на "Берое". 

ЦСКА остава на 4-ата позиция с актив от 46 точки. 

