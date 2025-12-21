IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марица надигра Левски и спечели за 11-и път Купата на България по волейбол

Пловдивчанки не са губили трофея от 2016 година

21.12.2025 | 19:40 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Марица спечели за девети пореден и общо 11-и път Купата на България по волейбол за жени, след като се наложи с 3:0 (25:20, 25:12, 25:21) срещу Левски в зала "Христо Ботев" в столицата. 

Пловдивчанки не са губили трофея от 2016, когато именно "сините" завършиха на първото място.

"Искам да поздравя целия отбор. Опитахме се да покажем най-доброто от себе си и да бъдем концентрирани. Получи се така, както искахме. Искам да продължаваме по същия начин и се надявам да спечелим и първенството", заяви след двубоя треньорът на пловдивския тим Ахметджан Ершимшек. 

Треньорът на Левски Радослав Арсов каза: "Донякъде очаквана загуба след вчерашния полуфинал, в който хвърлихме всичко. Зелени сме още да играем такива финали, не успявахме да ги изкараме от мрежата и Марица спечели заслужена победа. Липсва ни тяхното самочувствие, но това е нормално". 

