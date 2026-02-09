Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е облачно, със североизточен вятър във високите части. Очаква се следобед да завали сняг.
Пистите по курортите са обработени.
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
