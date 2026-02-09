IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Добри са условията за туризъм в планините

Очаква се следобед да завали сняг

09.02.2026 | 10:49 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, със североизточен вятър във високите части. Очаква се следобед да завали сняг.

Пистите по курортите са обработени.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

/АБ/

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм условия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem