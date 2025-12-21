Астън Вила продължава с добрите игри, победи и Манчестър Юнайтед

С два гола на Морган Роджърс Астън Вила продължава да мечтае за титлата, след като тимът надви Манчестър Юнайтед с 2:1 и записа 7-а поредна победа в първенството и общо 10-а последователна във всички турнири.

Така бирмингамци събират 36 точки и остават на 3 от лидера Арсенал и на 1 от втория Манчестър Сити, като до края на годината ще гостуват последователно на Челси и Арсенал, които наистина ще бъдат сериозно изпитание.

Английският национал Роджърс отново демонстрира, че е в отлична форма с два великолепни удара, в иначе равностойния мач, в който Юнайтед при малко повече майсторство в атака спокойно можеше да измъкне нещо.

Всичко за срещата четете тук