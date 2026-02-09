IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Футболист на ЦСКА е задържан заради шофиране в нетрезво състояние

Давид Лима не спрял на червен светофар и направил катастрофа

09.02.2026 | 10:36 ч. Обновена: 09.02.2026 | 10:36 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Задържаха футболист на ЦСКА заради шофиране след употреба на алкохол, съобщи NOVA. 

По данни от разследването около 2 ч. след полунощ Давид Лима, известен с прякора си Пастор, не спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил  леко пътно-транспортно произшествие с паркирана кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Лима е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Той игра в първия пролетен кръг срещу Арда този уикенд.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Давид Лима футболист ЦСКА нетрезво състояние шофиране
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem