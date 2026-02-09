Футболист на ЦСКА е задържан заради шофиране в нетрезво състояние

Задържаха футболист на ЦСКА заради шофиране след употреба на алкохол, съобщи NOVA.

По данни от разследването около 2 ч. след полунощ Давид Лима, известен с прякора си Пастор, не спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил леко пътно-транспортно произшествие с паркирана кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Лима е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Той игра в първия пролетен кръг срещу Арда този уикенд.