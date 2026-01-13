IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нападател на Левски отива в Полша, става съотборник на Лукас Подолски

Боби Рупанов може да заиграе в Гурник Забже

13.01.2026 | 10:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нападателят на Левски Борислав Рупанов е пред трансфер в Полша, пишат местните медии. 21-годишният футболист е близо до преминаване в местния Гурник Забже.

Младежкият национал на България е гласен за заместник на продадения в Брьондби за близо 3 млн. евро Усман Соу, добавя transferfeed. 

Ако сделката се осъществи, то Рупанов ще стане съотборник с бившия германски национал Лукас Подолски. 40-годишният футболист има 10 мача за Гурник през този сезон. 

Потенциалният нов отбор на Борислав Рупанов заема второ място във временното класиране на Екстракласа, като е с равен брой точки - 30, с първия Висла Плоцк. 

През този сезон Рупанов има 26 мача за Левски, в които е вкарал 4 гола. 

