Тервел Замфиров и Радо Янков са финалисти в Банско

Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред най-добрите 16 в квалификацията за Световната купа по сноуборд в Банско.

Тервел беше 19-и след първия рън, но кара много солидно във втория и остана на 26 стотни от най-бързия - Арно Годе от Канада.

Радослав Янков също прогресира до финалите. Радо бе четвърти след първия манш при трудните условия и в крайна сметка се нареди шести с време 1:11.99 сек.

Александър Кръшняк, който си гарантира квота за Олимпиадата в Милано/Кортина по-рано тази седмица с второто място в паралелния слалом в Бад Гащайн, за съжаление отпадна във втория рън.

Другите ни трима представители - Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьошарков, не продължиха след първия манш.

Финалите са от 13 часа.