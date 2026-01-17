IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тервел Замфиров и Радо Янков са финалисти в Банско

Александър Кръшняк не успя да се класира за финала

17.01.2026 | 12:17 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред най-добрите 16 в квалификацията за Световната купа по сноуборд в Банско.

Тервел беше 19-и след първия рън, но кара много солидно във втория и остана на 26 стотни от най-бързия - Арно Годе от Канада.

Радослав Янков също прогресира до финалите. Радо бе четвърти след първия манш при трудните условия и в крайна сметка се нареди шести с време 1:11.99 сек.

Александър Кръшняк, който си гарантира квота за Олимпиадата в Милано/Кортина по-рано тази седмица с второто място в паралелния слалом в Бад Гащайн, за съжаление отпадна във втория рън.

Другите ни трима представители - Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьошарков, не продължиха след първия манш.

Финалите са от 13 часа. 

Финалите са от 13 часа.

радослав янков тервел замфиров александър кръшняк сноуборд
