"Аякс" назначи сина на Йохан Кройф за технически директор

51-годишният Жорди Кройф подписа договор до юни 2028

18.01.2026 | 15:35 ч. 0
Снимка ФК "Аякс"

Нидерландският гранд "Аякс" назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба с надеждата, че синът на легендарния Йохан Кройф може да помогне на първия тима да се върне на победния път. Амстердамци са трети в класирането на цели 18 точки от лидера ПСВ.

51-годишният Кройф-младши подписа договор до юни 2028-а след равенството 2:2 срещу "Го Ахед Ийгълс" в събота.

„Много е специално да бъда тук и да подпиша договор. На стадиона, кръстен на баща ми, в клуба, който е важен в живота ми от малък", коментира Кройф. 

През миналия месец от Аякс обявиха, че са постигнали устно споразумение с Жорди Кройф да поеме поста на технически директор през февруари - жизненоважна позиция в клубната йерархия.

„От февруари ще бъда изцяло отдаден на Аякс. Това ми носи голямо чувство за отговорност и гордост. Аякс е уникален клуб с богата история и ще направя всичко възможно, за да добавим заедно нова, успешна глава към нея“, каза още той.

Една от неотложните задачи за Жорди Кройф ще бъде да намери треньор отбора, който се раздели с Джон Хейтинга през ноември и избра Фред Грим за временен треньор до края на сезона. /БТА

