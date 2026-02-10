Водещата медия за бойни спортове у нас Boec.bg с нов дизайн и функционалности

Водещият български сайт за бойни спортове Boec.bg стартира годината с нова визия и функционалности. Сайтът, част от портфолиото на Investor Media Group, вече е с обновен дизайн, още по-бърза и интуитивна навигация и подобрено потребителско преживяване.

Основните подобрения включват по-ясна визуална йерархия, която акцентира върху водещото съдържание, оптимизирана типография и оформление за комфортно четене на всички устройства, реорганизирана навигация за по-бърз достъп до ключовите категории и подобрена мобилна версия, отговаряйки на съвременните стандарти в дигиталните медии.

През последните години Boec.bg се утвърди като един от най-доверените източници на информация от света на бойните спортове. Като основен медиен партньор на международната верига SENSHI и на Националната асоциация на бойните спортове в България, сайтът е първоизточник за най-значимите събития в дисциплини като киокушин карате, кикбокс, джудо, самбо, муай-тай, таекуондо, граплинг, бразилско джу-джицу и много други.

Платформата следи отблизо и всичко най-важно от света на бокса, MMA и борбата, като осигурява бърз достъп до достоверна и навременна информация от цял свят. Екипът на Boec.bg поддържа активна комуникация със спортисти, треньори и промоутъри от САЩ, Великобритания, Русия и Полша, за да предлага съдържание с висока журналистическа стойност.

С обновяването си Boec.bg прави следваща крачка в развитието си – не просто с визуална промяна, а с фокус върху устойчиво дигитално присъствие и още по-силно изживяване за своята аудитория.