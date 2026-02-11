Талантливият кикбоксьор Жулиен Риков ще участва на SENSHI 30

Талантливият кикбоксьор Жулиен Риков ще участва на предстоящото SENSHI 30 Grand Prix.

Международната бойна галавечер ще се проведе на 28 февруари от 19 часа в Двореца на културата и спорта във Варна.

"Готов съм, тренировките са много тежки. Остават около две седмици. Всеки ден се тренира по два пъти по два часа, почивам само един ден в седмицата. Няма да е лесно, но ще се справя. Цялата енергия ми е насочена към SENSHI 30 Grand Prix", каза Риков в ефира на "България сутрин".

Определя стила на първия си противник като по-аматьорски и не се притеснява от двубоя. За следващите срещи с екипа му са предвидили по-специални неща.

"По време на боя се решава каква ще е интензивността и колко ще се раздам в първата среща. Хем да спечеля убедително, хем да не се контузя и да се запазя за следващите срещи. Ще почина и се качвам за следващата победа", посочи още Риков за Bulgaria ON AIR.

По думите му трябва да се мисли сблъсък за сблъсък и да не се мисли за следваща среща, преди още да е приключила първата.

Боецът отбеляза, че в България трудно се намират спаринг партньори и намира такива по време на бойните лагери.

Споделя искрено, че има страх от загубата.

"Загубата е най-лошото за един спортист, най-много го срива. Победите са опит, помагат за следващите битки", подчерта Риков и добави, че публиката играе важна роля и дава заряд и нови сили.

"Исках да се състезавам, но не съм знаел, че ще стигна чак дотук. Благодарен съм за това на моя треньор, на моето семейство и на себе си, че не съм се отказал. Нямам ритуал преди битка, концентрирам се максимално да си изпълня плана", завърши боецът ни.