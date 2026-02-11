IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Талантливият кикбоксьор Жулиен Риков ще участва на SENSHI 30

Боецът отбеляза, че в България трудно се намират спаринг партньори

11.02.2026 | 13:05 ч. Обновена: 11.02.2026 | 15:00 ч. 0

Талантливият кикбоксьор Жулиен Риков ще участва на предстоящото SENSHI 30 Grand Prix. 

Международната бойна галавечер ще се проведе на 28 февруари от 19 часа в Двореца на културата и спорта във Варна.

"Готов съм, тренировките са много тежки. Остават около две седмици. Всеки ден се тренира по два пъти по два часа, почивам само един ден в седмицата. Няма да е лесно, но ще се справя. Цялата енергия ми е насочена към SENSHI 30 Grand Prix", каза Риков в ефира на "България сутрин".

Определя стила на първия си противник като по-аматьорски и не се притеснява от двубоя. За следващите срещи с екипа му са предвидили по-специални неща.

"По време на боя се решава каква ще е интензивността и колко ще се раздам в първата среща. Хем да спечеля убедително, хем да не се контузя и да се запазя за следващите срещи. Ще почина и се качвам за следващата победа", посочи още Риков за Bulgaria ON AIR.

По думите му трябва да се мисли сблъсък за сблъсък и да не се мисли за следваща среща, преди още да е приключила първата.

Боецът отбеляза, че в България трудно се намират спаринг партньори и намира такива по време на бойните лагери.

Споделя искрено, че има страх от загубата.

"Загубата е най-лошото за един спортист, най-много го срива. Победите са опит, помагат за следващите битки", подчерта Риков и добави, че публиката играе важна роля и дава заряд и нови сили.

"Исках да се състезавам, но не съм знаел, че ще стигна чак дотук. Благодарен съм за това на моя треньор, на моето семейство и на себе си, че не съм се отказал. Нямам ритуал преди битка, концентрирам се максимално да си изпълня плана", завърши боецът ни.

SENSHI спорт Варна
