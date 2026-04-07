Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и не е в състояние да управлява Иран

Нова разузнавателна бележка разкрива, че новият върховен лидер на Иран е в безсъзнание и в момента не е способен да управлява страната си.

Оценка, за която се разбира, че се основава на американско и израелско разузнаване, казва, че Моджтаба Хаменей се намира в религиозия град Кум, а състоянието му е "изключително тежко".

56-годишният Хаменей не е бил виждан публично, откакто пое поста върховен лидер от баща си аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден на войната.

Режимът съобщи преди това, че той е получил "леко“ нараняване на крака си при удара, при който загина не само баща му, но и почти цялото му семейство.

Официална информация за състоянието му няма и до днес, а всичко са спекулации и конспуративни теории. Но новата дипломатическа бележка, споделена със съюзниците от Персийския залив и видяна от The Times, предполага, че той е в много по-несигурно състояние, отколкото се смяташе досега.

"Моджтаба Хаменей се лекува в Кум в тежко състояние, неспособен да участва във вземането на решения от режима", се казва в бележката.

Не е ясно дали е в безсъзнание, откакто е ранен в първия ден на войната, или е получил друго нараняване по-късно.

Това е първият път, когато местонахождението му в Иран е оповестено публично, откакто се е издигнал до върховен лидер, въпреки че се разбира, че американското и израелското разузнаване разполагат с информацията от известно време.

Кум се смята за религиозна столица на страната, а разузнаването твърди, че тялото на Али Хаменей също е там и се подготвя за погребение.

Нов мавзолей

В меморандума се добавя, че в града се работи по "изграждането на голям мавзолей“ с място за "повече от един гроб“, което предполага, че членове на семейството биха могли да бъдат погребани заедно с покойния върховен лидер.

Държавно погребение на Али Хаменей беше отложено преди това, като режимът посочи "очакванията за безпрецедентна посещаемост“ като причина.

Две изявления са приписвани на младия Хаменей, откакто той пое властта, но и двете бяха прочетени по държавната телевизия от водещи.

В понеделник държавният канал публикува видеоклип, в който се твърди, че лидерът влиза в стая за бойни действия и анализира карта на израелска атомна електроцентрала, но това е потвърдено като генерирано от изкуствен интелект.

Опозиционни групи преди това твърдяха, че Хаменей е в кома и досега няма доказателства, които да опровергават това.

Президентът Тръмп твърди, че преговаря с ирански представители, но е ясно, че няма предвид върховния лидер.

Миналия месец беше разкрито, че Моджтаба Хаменей е избегнал смъртта при ударите по резиденцията на баща си в Техеран, след като е излязъл навън, когато те са ударили.

Мазахер Хосейни, ръководител на протокола на режима, е казал на висши духовници и командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), че Моджтаба Хаменей е получил контузия на крака.

"Божията воля е Моджтаба да трябва да излезе в двора, за да свърши нещо, и след това да се върне. Той беше навън и се е качвал нагоре по стълбите, когато са ударили сградата с ракета", се казва в разпространен преди време аудио запис.