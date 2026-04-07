Слави Трифонов атакува Божанков: Раздава морал, а бяга от полицията

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира отнемането на книжката на депутата Явор Божанков, след като депутата не спря за полицейска проверка.

Трифонов определи Божанков като “едно същество, което първо искаше да е част от моя политически проект, после беше част от БСП, после беше част от ПП-ДБ и сега вече няма да е част от нищо. Извинете - ще е част от арестантите в Горна Оряховица”.

Ето и целия пост на лидера на ИТН:

Въпросното същество е Явор Божанков. Той раздава морал, често прилича на пастор от някаква секта, обяснявайки кое е добро и кое е лошо като последна инстанция, обича да издава присъди и въобще е доста неприятен субект. Не бих казал и една дума за него, ако не беше двойният стандарт в публичното пространство, който ужасно ме дразни и винаги ме е дразнил.

Явор Божанков бяга от полицията в родния си град Горна Оряховица, въпреки че полицейската кола го преследва със светлинни и звукови сигнали. Беглецът успява да се измъкне - това, разбира се, не е добра атестация за горнооряховските полицаи - но на другия ден въпросното същество отива в полицията, прави се вече на примерен гражданин и обяснява, че не бил видял полицейския автомобил и в тъмното помислил, че го преследват нападатели.

Това е толкова тъпо, жалко и детинско обяснение, че единственото, което може да си помисли един нормален човек е, че това обяснение го дава примат, който още не се е отървал от алкохолните пари.

Разбира се, защо ще ходи чак на следващия ден в полицията? Защо не е спрял възпитано като всеки български гражданин, на когото е подаден сигнал от полицейска кола? Всички спират, но Божанков бяга. Е, разбира се, за да няма алкохол в кръвта. Нападнала го полицейска кола в тъмното в Горна Оряховица, той се уплашил и избягал. Да се беше обадил в полицията, че го преследва полицейска кола.

И сега, да си представим, че не ставаше дума за Явор Божанков, а за Станислав Балабанов. Сега медиите нямаше някак си скромно и помежду другото да съобщават за въпросния инцидент, а щяха да гърмят с огромни репортажи. Така е - в такава среда живеем.

Поне сега на всички ни стана ясно, че ако тръгне да ни спира полицейска кола, трябва да бягаме, защото ще ни преследва. Такъв пример дава българският депутат и народен избраник Явор Божанков! Колко далновидно постъпих, като не го взех при мен, а го оставих да развива самостоятелно политическата си кариера”, пише в поста си Трифонов.