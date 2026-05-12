Реал (Мадрид) ще плати на Бенфика 6 милиона евро за Моуриньо

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо ще се завърне в Реал (Мадрид) в края на сезона, съобщава радио COPE.

Испанският клуб възнамерява да обяви назначението на 63-годишния португалец след мача срещу Атлетик (Билбао) от 38-ия кръг на Ла Лига, който ще бъде последният мач на отбора за сезона. Двубоят e в неделя, 24 май. Журналистът Ягиз Сабунчоглу съобщава, че Реал (Мадрид) ще плати на Бенфика 6 милиона евро като клауза за освобождаване на треньора. Моуриньо преди това е работил в Реал (Мадрид) от 2010 до 2013 г.

Под ръководството на португалския мениджър, състава спечели испанското първенство, Купата на Испания и Суперкупата на Испания по веднъж, а също така се класира за осминафиналите на Шампионската лига за първи път от 2004 г. насам, предаде "24 часа".

След като напусна Реал, Моуриньо работи l Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома, Фенербахче и Бенфика. Бившият треньор на Порто пое лисабонския клуб през септември 2025 г.