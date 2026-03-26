МОК отряза транссексуалните жени от олимпийските състезания

Международният олимпийски комитет (МОК) постанови, че правото на участие в женските категории на олимпийските състезания вече ще бъде ограничено до биологични жени, считано от Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Новата политика на МОК предвижда, че правото на участие в женските категории ще се определя чрез еднократен генетичен скрининг, като според МОК тази мярка ще "гарантира справедливост и ще защити безопасността, особено в контактните спортове".

Това означава, че трансджендър жените ще бъдат изключени от участие в Олимпийските игри като жени. Преди това открито трансджендър спортисти, като новозеландската щангистка Лорел Хъбард, можеха да се състезават в категория, различна от тази, определена при раждането им, ако получават одобрение от федерацията си.

МОК заяви, че всеки спортист, при когото бъде открит гена SRY, няма да отговаря на критериите за участие в категорията за жени.

"Въз основа на научни доказателства МОК счита, че наличието на гена SRY е фиксирано през целия живот и представлява високоточно доказателство, че спортистът е претърпял мъжко полово развитие", заяви МОК в изявление.

МОК преразгледа политиката си след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а решението беше обявено от новата президент на МОК Кирсти Ковентри, която заяви след встъпването си в длъжност миналата година, че организацията ще възприеме единен подход.

"На Олимпийските игри дори най-малките разлики могат да бъдат решаващи за победата или поражението", каза Ковентри. "Затова е абсолютно ясно, че не би било справедливо биологични мъже да се състезават в женската категория. Освен това в някои спортове това просто не би било безопасно."

Допустимостта по пол беше основна тема на разговорите по време на Олимпийските игри в Париж

Алжирската боксьорка Имане Хелиф, която не е трансджендър, получи разрешение от МОК да се състезава, след като беше дисквалифицирана от Световното първенство през 2023 г. за това, че уж не отговаряла на критериите за допустимост по пол.

Организаторите на това Световно първенство, Международната боксова асоциация (IBA), бяха изключени по-рано от олимпийското движение поради опасения относно управлението ѝ. Лин Ю-тинг от Тайван също спечели злато в Париж, след като според твърденията не е издържала тест за допустимост по пол през предходната година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналата година забрани на трансджендър спортисти да се състезават в женските спортове в САЩ и заяви, че няма да позволи на трансджендър спортисти да участват в Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

МОК заяви, че има изключения за редки случаи на полово развитие, като добави:

"С редките изключения на спортисти с диагноза "Синдром на пълна нечувствителност към андрогени" (CAIS) или други редки разлики/разстройства в половото развитие (DSDs), които не се възползват от анаболните и/или подобряващи представянето ефекти на тестостерона, никой спортист с положителен резултат за SRY не е допустим за състезание в женската категория на събитие на МОК."

Новите правила обаче нямат обратно действие и не засягат масовия или аматьорския спорт.